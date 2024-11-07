Тимати рассказал, что был на двух вечеринках P.Diddy. Он считает, скандал намеренно «раскручивают»

Тимати рассказал свою историю знакомства с P.Diddy, которого среди прочего обвиняют в насилии, торговле людьми и организации оргий. Рэпер записал почти 20-минутное видео и поделился мнением о скандале вокруг звезды.

Тимура Юнусова (настоящее имя Тимати) познакомил с Шоном Комбсом (настоящее имя P.Diddy) казах, имя которого тот раскрывать не стал. Знакомство произошло на вечеринке в Сен-Тропе 15 лет назад, а через некоторое время Тимати пустили за кулисы концерта P.Diddy и Снуп Догга.

За совместным ужином выяснилось, что Комбс хотел провести концерт в РФ после того, как Дженнифер Лопес рассказал о высоких гонорарах в стране. Юнусов нашел деньги на совместный проект, рэперы записали трек и сняли клип. Россиянин подарил американцу полушубок из шиншиллы от местного бренда.

По словам Юнусова, он был на двух вечеринках P.Diddy, но ничего крамольного на них не было — ни несовершеннолетних, ни ни оргий, ни голых девушек. «Может, я кого‑то разочарую», — сказал рэпер.

Первая вечеринка, на которой был Тимати, проводилась в Лос-Анджелесе для прослушивания альбома — на ней были Fat Joe, Lil Wayne, Eve, Бейонсе, известные актеры и спортсмены. После прослушивания музыки все разъехались по домам. Другая сходка проводилась на яхте в Каннах — туда пришли Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, семейство Кардашьян, футболисты и баскетболисты.

Тимати связал скандал вокруг P.Diddy с политическими играми. «Не берусь утверждать, не хочу разгонять конспирологию, но я говорю про очевидные вещи. Республиканцы и демократы борются за власть. Обама передал бразды Байдену. Байден пытается передать их Камале Харрис. Обама — представитель цветной расы. Что нужно, чтобы его очернить?», — с усмешкой сказал рэпер. Таким образом, считает он, экс-президенту США и демократу Бараку Обаме, а также темнокожему мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу, который вручал Комбсу ключи от города, республиканцы хотели приписать «грешки».