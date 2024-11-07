Айтишников могут обязать подтверждать свои навыки через «Госуслуги»

В России может появиться система, с помощью которой будут подтверждать уровень навыков IT-разработчиков. Об этом сообщает «Коммерсант».
Разработкой занимается Минцифры, его партнером может стать крупнейший сервис по подбору персонала hh.ru. Предполагается, что система оценки будет интегрирована с «Госуслугами».
Параллельно с этим в России разрабатывают другую систему подтверждения навыков — через сертификацию. Этим сервисом занимается Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).
Отмечается, что в инициативе ассоциации «заложена гармонизация требований к сертификатам участников, включая идентификацию по СНИЛС, что даст возможность в будущем интегрироваться с государственными сервисами».