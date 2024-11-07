Подросток зарубил мать из‑за того, что она не разрешала ему играть в компьютер

В Сергиевом Посаде задержали подростка, подозреваемого в жестоком убийстве матери, сообщили в телеграм-канале местного СК.
По данным следователей, утром 6 ноября 2024 года 15-летний житель деревни Красная Сторожка несколько раз ударил свою мать топором по голове. Женщина скончалась на месте.
Подросток сам сообщил об убийстве полиции, после чего был задержан. «В настоящее время с ним работают следователи, получены иные объективные доказательства причастности несовершеннолетнего к совершенному преступлению, устанавливаются все обстоятельства и мотив», — сказано в сообщении СК.
Mash утверждает, что молодой человек решился на убийство из‑за того, что его 48-летняя мама запрещала ему сутками играть в компьютерные игры, ругала за прогулы школы и отобрала планшет с телефоном.
СК возбудил уголовное дело об убийстве, расследованием которого занимается прокуратура Московской области.