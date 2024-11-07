«Индилайт» сократит поставки птицы в магазины до января

Крупнейший производитель индейки «Дамате («Индилайт») уведомил магазины о сокращении объемов производства и поставок птицы до 10 января 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо компании и источники.
В документе говорится, что с 11 сентября на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области из эксплуатации выведена площадка откорма из‑за повреждения системы обеспечения микроклимата.
Непредвиденная ситуация вынудила компанию «экстренно переместить поголовье на досрочный убой и переработку». Часть заказов разместили на предприятии в Пензенской области.
На сколько именно сократятся поставки, неизвестно. По мнению источников, поставки индейки снизятся на три тысячи тонн в месяц. Из‑за простоя суммарное снижение может составить около 30% от прошлогоднего объема в 54,3 тыс. тонн индейки.