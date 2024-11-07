Туфли из «Волшебника страны Оз» продадут более чем за 812 тыс. долларов

Пару рубиновых туфелек, которые носила Джуди Гарленд в «Волшебнике страны Оз», выставили на аукцион спустя почти два десятилетия после пропажи, пишет The Guardian.
Онлайн-торги аукционного дома Heritage Auctions в Далласе продлятся до 7 декабря. В настоящее время стоимость лота составляет чуть более 812 тыс. долларов.
Аукционная компания сообщила, что получила туфли, украшенные блестками и бисером, от коллекционера Майкла Шоу. В 2005 году Шоу передал туфельки во временное пользование Музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс, штат Миннесота. Однако летом того же года кто‑то разбил витрину и украл их. Местонахождение туфель оставалось загадкой до тех пор, пока ФБР не обнаружило их в 2018 году.
Город Гранд-Рапидс собрал деньги на легендарную обувь на своем ежегодном фестивале Джуди Гарленд. Эти средства дополнят 100 тыс. долларов, выделенных в этом году законодателями Миннесоты на покупку туфелек.
В январе 76-летнему грабителю Терри Джону Мартину зачли за наказание срок пребывания под стражей из‑за плохого состояния здоровья. Он признался, что разбил двери и витрины музея молотком в попытке сорвать «последний куш» по наводке старого соратника, связанного с мафией. Он сказал Мартину, что туфли должны быть украшены настоящими драгоценностями, чтобы оправдать их страховую стоимость в 1 млн долларов.
На аукционе — и другие предметы из «Волшебника страны Оз», в числе которых шляпа, которую носила злая ведьма Запада Маргарет Гамильтон, и дверь из дома Дороти в Канзасе.