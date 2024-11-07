Туфли из «Волшебника страны Оз» продадут более чем за 812 тыс. долларов

Аукционная компания сообщила, что получила туфли, украшенные блестками и бисером, от коллекционера Майкла Шоу. В 2005 году Шоу передал туфельки во временное пользование Музею Джуди Гарленд в Гранд-Рапидс, штат Миннесота. Однако летом того же года кто‑то разбил витрину и украл их. Местонахождение туфель оставалось загадкой до тех пор, пока ФБР не обнаружило их в 2018 году.