Снег вернулся на гору Фудзи после самого длительного отсутствия

На горе Фудзи в Японии выпал первый снег. Это произошло на месяц позже, чем ожидалось, сообщает Би-би-си.
Снежный покров отсутствовал на Фудзи самое продолжительное время за всю историю наблюдений. Обычно он появляется на горе к началу октября, но в этот раз он был замечен лишь 6 ноября.
Местные жители с радостью встретили новость о первом снеге и поделились в соцсетях фотографиями заснеженной вершины.
Метеорологическое бюро Кофу, которое ежегодно объявляет о первом снегопаде на Фудзи, объясняло рекордно долгое отсутствие снега в этом году необычайно высокой температурой и дождями.
Ранее самой поздней датой, на которую Фудзи оставалась без снега, было 26 октября. Этот рекорд фиксировали в 1955 и 2016 годах.
По данным Метеорологического агентства, в 2024 году в Японии было самое жаркое лето за последние 126 лет. Средняя температура воздуха с июня по август была на 1,76 градуса выше нормы, превысив предыдущий рекорд в 1,08 градуса, установленный в 2010 году.
Исследовательская группа Climate Central считает, что нетипичная для Японии жара в октябре связана с климатическим кризисом.