Снег вернулся на гору Фудзи после самого длительного отсутствия

На горе Фудзи в Японии выпал первый снег. Это произошло на месяц позже, чем ожидалось, сообщает Би-би-си.

Снежный покров отсутствовал на Фудзи самое продолжительное время за всю историю наблюдений. Обычно он появляется на горе к началу октября, но в этот раз он был замечен лишь 6 ноября.