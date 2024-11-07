В Челябинской области коровы слизали с дороги соль и создали аварийную ситуацию

В Челябинской области коровы слизали соленые реагенты с дороги. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу южноуральского «Автодора».
Коров заметили на 105-м километре трассы М-5 на подъезде к Екатеринбургу. «Животные находятся со стороны полосы в направлении Челябинска», — отметили в «Автодоре».
Дорожники пошутили, что «буренки оценили обработку песко-соляной смесью».
При этом они призвали водителей повысить концентрацию внимания во время движения, так как из‑за отсутствия противогололедной соли увеличивается опасность аварий.