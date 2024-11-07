Charli XCX, Джон Малкович и Венсан Кассель снимутся в «Жертвоприношении» Ромена Гавраса

Венсан Кассель («Необратимость»), Джон Малкович («Быть Джоном Малковичем») и певица Charli XCX присоединились к актерскому составу фильма Ромена Гавраса «Жертвоприношение», передает Deadline.
Также на экране появятся шведский рэпер Юнг Лин, Амбика Мод («Один день»), Джейд Крут («Королева змей»), Джереми О.Харрис («Эмили в Париже») и недавняя обладательница премии «Тони» Мириам Силверман («Нечего терять»)
Главные роли в проекте исполнят Аня Тейлор-Джой («Фуриоса»), Крис Эванс («Мстители»), Сальма Хайек («От заката до рассвета») и Сэм Ричардсон («Детройтцы»). Картина расскажет об участниках элитного благотворительного вечера, которые становятся заложниками группы жестоких радикалов, стремящихся исполнить загадочное пророчество.
Съемки фильма проходят в Греции и Болгарии. Гаврас снимает картину по сценарию, написанному им в соавторстве с Уиллом Арбери («Наследники»).
«Жертвоприношение» — пятая картина Ромена Гавраса, который ранее работал над художественными фильмами «Наш день придет», «Мир принадлежит тебе», «Афина», а также концертником группы Justice «A Cross the Universe» и клипами Jamie xx, Канье Уэста и M.I.A.