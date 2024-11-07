Правящая коалиция Германии распалась после увольнения министра финансов

Правительство Германии распалось после увольнения министра финансов канцлером Олафом Шольцем, пишет DW.

Кристиан Линднер был исключен из трехсторонней коалиции на встрече высокопоставленных членов правительства после нескольких месяцев ожесточенной борьбы, которая способствовала растущей непопулярности администрации.

Через несколько часов после увольнения Линднера Свободная демократическая партия вывела остальных министров из состава кабинета, что стало концом непопулярной трехсторонней коалиции.

В обращении к нации Шольц заявил, что будет добиваться вотума доверия в январе, который откроет путь к досрочным выборам в марте. По словам канцлера, он предложил Линднеру план по снижению стоимости энергии, увеличению инвестиций и поддержке Украины, однако министр не проявил «никакой готовности» принять его.

«Ситуация серьезная. В Европе продолжаются военные действия, на Ближнем Востоке растет напряженность. В то же время наша экономика стагнирует. Мы должны значительно больше инвестировать в нашу оборону и армию, особенно сейчас, после результатов выборов в США», — заявил политик.

Шольц обвинил Линднера в эгоизме, отказе идти на компромисс и использовании «мелкой партийной политической тактики» в период растущей неуверенности. Канцлер также извинился перед немецким народом, сказав, что «хотел бы избавить вас от этого трудного решения, особенно в такие времена, когда неопределенность растет», имея в виду президентские выборы в США.