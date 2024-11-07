Рейчел Ганн уходит из брейк-данса из‑за негативной реакции на ее вирусное выступление на Олимпиаде

Австралийка Рейчел Ганн объявила о завершении своей профессиональной брейк-данс-карьеры из‑за негативной реакции на ее нестандартное выступление на Олимпийских играх в Париже.

«Танцы — это так весело, они заставляют тебя чувствовать себя хорошо, и я не думаю, что люди должны чувствовать себя дерьмово из‑за того, как они танцуют.

Конечно, я собиралась продолжать соревнования, но, похоже, сейчас мне будет очень сложно это делать. Уровень внимания ко мне будет высоким, люди будут снимать это на видео, это попадет в интернет», — сказала она в эфире местного радио.

По словам спортсменки, травля ее очень расстраивает, но она старается сохранять позитивный настрой, чтобы легче с этим справиться. «Помогают люди, которые говорят: „Ты вдохновила меня выйти на улицу и сделать то, что я стеснялась сделать. Ты подарила радость, ты подарила смех, мы так гордимся тобой“», — добавила австралийка.

В серии из трех матчей Ганн получила ноль очков, что заставило многих задаться вопросом, как она вообще попала на Игры. По мере того как видео с ее выступлениями становились вирусными, появлялись и теории заговора, связанные с ее участием в соревнованиях. Один из самых известных интернет-слухов утверждает, что ее отбор на Игры был подстроен.