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«Инквизиция для детей»: общественники раскритиковали отмену компенсации за инвалидные коляски

Сегодня в 12:21
Фото: Martin Barraud/Getty Images

Благотворительные организации и пациентское сообщество раскритиковали отмену компенсации для людей с инвалидностью за самостоятельную покупку технических средств реабилитации (ТСР). Об этом сообщает RTVI.

Со следующего года получить ТСР можно будет только через Социальный фонд или с помощью электронного сертификата. Однако некоторые компании не поддерживают такой способ оплаты, а суммы сертификата зачастую существенно меньше реальной стоимости изделий, отмечает издание.

К ТСР относятся кресла-коляски, трости, костыли, опоры, поручни, протезы и ортезы, ортопедическая обувь, противопролежные матрацы и подушки, приспособления для одевания, устройства для чтения «говорящих» книг и другие вещи, которые требуются людям с инвалидностью.

Глава Комитета помощи маломобильным гражданам Анастасия Факудис отмечает, что Социальный фонд может сильно задерживать срок выдачи ТСР, а может и вовсе предоставить другое изделие. Нередко бывает, когда фонд выдает «усредненное» ТСР, хотя человеку нужно изделие, выполненное по индивидуальным параметрам.

«Комитет недавно решил обзвонить ресурсные центры и узнать о наличии колясок для детей с ДЦП. Выяснилось, что колясок нет, завоз минимальный, очередь на бесплатную выдачу очень большая, и не всегда возможно получить то, что действительно подходит ребенку. Ведь есть индивидуальные замеры, нужно очень тщательно подбирать коляски, опоры для стояния и прочее, а их просто нет. То, что выдают бесплатно, это просто инквизиция для наших детей», — говорит Факудис.

Президент благотворительного фонда «Без барьеров» Светлана Носачева добавляет, что сроки выдачи ТСР Соцфондом могут растягиваться до бесконечности. Она поясняет, что после истечения срока службы коляски человек приходит в ресурсный центр, где ему не выдают новое изделие, а ставят в очередь.

«Эта очередь может длиться полгода, год, пять лет. Срока предоставления технического средства у нас нет, то есть государство инвалида не обеспечивает само техническим средством, поэтому я вынуждена пойти в магазин и купить это все за свой счет», — отмечает Носачева.

«Комитет помощи маломобильным гражданам» запустил петицию в защиту выбора людей с инвалидностью при покупке ТСР. По мнению организации, отмена компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР существенно сужает выбор качественных средств реабилитации, увеличивает сроки их получения и в конечном счете ухудшает жизнь людей с инвалидностью.

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