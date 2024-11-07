Фильм по «Зельде» выйдет до конца десятилетия

Фильм по игровой франшизе The Legend of Zelda выйдет в кинотеатрах до 2030 года. Об этом говорится в финансовом отчете Nintendo за второй квартал 2025 финансового года, сообщает GameSpot.
В документах в качестве сроков выхода картины указана неопределенная дата 202X.
Новый анимационный фильм по Super Mario Bros., согласно тому же отчету, появится на экранах 3 апреля 2026 года.
Экранизация «Зельды» была анонсирована в прошлом году. Nintendo займется ее производством вместе с Sony Pictures. Режиссером станет Уэс Болл, снявший «Планету обезьян: Новое царство». Актерский состав пока неизвестен.