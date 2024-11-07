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Фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном перенесли на апрель 2025-го

Сегодня в 10:49
Фото: Warner Bros.

Warner Bros. перенесла релиз научно-фантастического фильма «Микки 17» с Робертом Паттинсоном на 18 апреля 2025 года.

Ранее премьера фильма должна была состояться 31 января. Такое решение было принято из‑за переноса байопика о Майкле Джексоне на полгода — с 18 апреля на 3 октября.

На освободившееся место «Микки 17» в январе переместится фильм «Компаньон» от Warner Bros. и New Line, который ранее должен был выйти 10 января.

Это не первый раз, когда «Микки 17» переносится. Изначально его релиз планировался на 29 марта 2024 года. Источники сообщили Variety, что первый перенос на 2025 год был сделан, для того чтобы дать больше времени на завершение проекта, который пострадал из‑за прошлогодних забастовок и других различных сдвигов в производстве.

Лента основана на романе Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшем в феврале 2022 года. В центре сюжета — «восстанавливаемый сотрудник» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время очередной миссии он ненадолго теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Главную роль в научно-фантастическом триллере исполнил Роберт Паттинсон («Бэтмен», «Маяк», «Сумерки»). Также в актерский состав вошли Стивен Ен («Грызня», «Минари»), Наоми Аки («Подай знак»), Тони Коллетт («Маленькая мисс Счастье», «Реинкарнация») и Марк Руффало («Мстители», «Бедные-несчастные»). Кресло режиссера занял Пон Чжун Хо — создатель картин «Паразиты», «Сквозь снег» и «Воспоминания об убийстве».

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