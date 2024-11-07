НАСА опубликовало новые и самые детальные фотографии Юпитера

НАСА опубликовало новые и самые детальные снимки Юпитера, сделанные аппаратом Juno во время его 66-го и последнего близкого пролета.
Juno находится на орбите вокруг Юпитера с июля 2016 года. С того времени он прислал тысячи беспрецедентных снимков высокого разрешения атмосферы планеты и нескольких ее лун.
Во время последнего пролета аппарат прошел рядом с пятой по величине луной планеты Амальтеей. Она отличается картофелеподобной формой и небольшими размерами.
На новых опубликованных фотографиях можно увидеть разные слои и сложные погодные условия Юпитера, включая штормы.
Свою работу космический аппарат завершит 15 сентября 2025 года «погружением» в газового гиганта для уничтожения аппарата. Таким образом, Juno не врежется ни в один из спутников Юпитера.