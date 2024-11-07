Госдума прорабатывает меры, чтобы лишить доходов тех, «кто уехал и негативно высказывается о России»

Российский парламент прорабатывает меры, чтобы лишить доходов релокантов, которые «негативно высказываются по отношению к России». Об этом в своем телеграм-канале написал спикер ГД Вячеслав Володин.

Речь о мерах, «позволяющих прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его».

В отношении «иноагентов» Госдума разрабатывает законопроект, который введет особый порядок выплаты доходов от их интеллектуальной деятельности и брендов. За произведения литературы, науки и искусства, изобретения и товарные знаки эти люди будут получать доход на специальный рублевый счет, который депутаты хотят сделать обязательным. Получать средства от творческой деятельности другим способом будет запрещено.

Рассмотрение законопроекта о выплатах иноагентам может начаться в Госдуме на следующей неделе.

«Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны», ― заявил председатель нижней палаты парламента.

Впервые о планах запретить выплаты по авторским и смежным правам артистам, которых объявили иноагентами, Володин сообщил в марте. Он уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах, писателях и «всех тех, кто занимается дискредитацией наших вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей».