Вышел трейлер документального фильма о первой женщине в Нью-Йоркском филармоническом оркестре

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер документального фильма «Единственная девушка в оркестре», посвященного контрабасистке Орин О’Брайен — первой женщине, которую приняли в состав Нью-Йоркского филармонического оркестра.

Лента о выдающейся артистке выйдет на стриминговой платформе 4 декабря. Она расскажет, как дочь звезды вестернов Джорджа О’Брайена и актрисы Маргерит Черчилл стала заметной и знаковой фигурой в мире музыки.

В трейлере Жакуи Данилоу, бывшая студентка О’Брайен, читает старые статьи в газетах, посвященные ее учительнице. В них рассказывается, как контрабасистке приходилось перед концертами переодеваться в туалете, поскольку раздевалок для женщин попросту не существовало.

Журналисты называют Орин «возможно, лучшей контрабасисткой в мире» и характеризуют ее позицию в оркестре, насчитывающем 104 человека, как «уникальную». «И все же ей негде переодеться», — отмечают они.

Документальную ленту, хронометраж которой составит всего 35 минут, сняла Молли О’Брайен — режиссер и племянница Орин. Продюсером проекта выступил обладатель премии «Оскар», виолончелист Эррол Моррис.

Орин О’Брайен родилась в Лос-Анджелесе в 1939 году. Она училась у Фритца Райнера и Артуро Тосканини, а также Густава Малера, а затем поступила в Джульярдскую школу в Нью-Йорке. О’Брайен выступала с Нью-Йоркским балетом, Метрополитен-опера и Американским симфоническим оркестром.