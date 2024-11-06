Комик Лил Рел Ховери из «Прочь» снимет комедийный хоррор с Тиффани Хэддиш

Американский комик и актер Лил Рел Ховери, снимавшийся в фильме «Прочь», срежиссирует комедийный хоррор «Ограбление с привидениями». Об этом сообщил Deadline.

Ховери сыграет одну из главных ролей. Его партнершей по картине станет Тиффани Хэддиш, известная по «Особняку с привидениями» и «Невыносимой тяжести огромного таланта». Съемки начнутся в январе.

Для Ховери лента станет режиссерским дебютом. Ее сценарий написал Карл Рейд, автор «Мистера Крокета». Комедия расскажет о четырех друзьях, которые после долгой разлуки воссоединяются в доме, который на первый взгляд кажется обычным.

Вскоре выясняется, что особняк населен призраками. Тогда героям приходится преодолевать разногласия, чтобы пережить ночь и совладать с безумной стаей привидений.