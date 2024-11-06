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В США гинеколога лишили лицензии за то, что он рекомендовал пациентке после аборта изучать Библию

Сегодня в 00:48
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Лос-Анджелесе 75-летнего врача-гинеколога Люсьена Кокса лишили медицинской лицензии из‑за того, что он посоветовал пациентке изучать Библию, когда та рассказала ему о проведенном более 30 лет назад аборте. Об этом написал Independent.

63-летняя американка столкнулась с непривычным вниманием к ее религиозной жизни во время планового осмотра в сентябре 2021 года. По словам пациентки, Кокс выпытывал у нее детали аборта и 15 минут пытался обратить ее в свою веру.

Врач якобы интересовался, хочет ли женщина«попасть на небеса» и «избежать дьявола». Он также пригласил ее на занятия по изучению Библии и «консультации для женщин, страдающих от чувства вины после аборта».

Поведение медика возмутило пациентку. Она пожаловалась на Кокса в государственные контролирующие органы. Те, в свою очередь, выяснили, что в 2014 году у Кокса уже был неприятный инцидент с другой женщиной.

Тогда 42-летняя клиентка обвинила гинеколога в «попытке ректального осмотра матки без предварительного предупреждения». Согласно данным полиции, женщина оттолкнула Кокса и спешно покинула клинику.

Правоохранители провели расследование произошедшего, но уголовные обвинения медику не предъявили. Теперь же в адрес Кокса выдвинуты обвинения в непрофессиональном поведении и грубой халатности, а также в «крайних отклонениях от стандартов оказания медицинской помощи».

Адвокат врача Питер Осинофф заявил, что Кокс «не предлагал обучать христианству» кого‑либо. Гинеколог отрицает, что делал какие‑либо комментарии «о дьяволе или о попадании на небеса». По словам юриста, его клиент как «глубоко религиозный» человек просто посоветовал пациентке программу изучения Библии, «которая могла бы оказаться ей полезной».

Защитник Кокса подчеркнул, что тот «никогда не подвергался каким‑либо дисциплинарным взысканиям за всю свою долгую карьеру врача». Кокс работал гинекологом с 1979 года.

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