В США гинеколога лишили лицензии за то, что он рекомендовал пациентке после аборта изучать Библию

В Лос-Анджелесе 75-летнего врача-гинеколога Люсьена Кокса лишили медицинской лицензии из‑за того, что он посоветовал пациентке изучать Библию, когда та рассказала ему о проведенном более 30 лет назад аборте. Об этом написал Independent.

63-летняя американка столкнулась с непривычным вниманием к ее религиозной жизни во время планового осмотра в сентябре 2021 года. По словам пациентки, Кокс выпытывал у нее детали аборта и 15 минут пытался обратить ее в свою веру.

Врач якобы интересовался, хочет ли женщина«попасть на небеса» и «избежать дьявола». Он также пригласил ее на занятия по изучению Библии и «консультации для женщин, страдающих от чувства вины после аборта».

Поведение медика возмутило пациентку. Она пожаловалась на Кокса в государственные контролирующие органы. Те, в свою очередь, выяснили, что в 2014 году у Кокса уже был неприятный инцидент с другой женщиной.

Тогда 42-летняя клиентка обвинила гинеколога в «попытке ректального осмотра матки без предварительного предупреждения». Согласно данным полиции, женщина оттолкнула Кокса и спешно покинула клинику.

Правоохранители провели расследование произошедшего, но уголовные обвинения медику не предъявили. Теперь же в адрес Кокса выдвинуты обвинения в непрофессиональном поведении и грубой халатности, а также в «крайних отклонениях от стандартов оказания медицинской помощи».

Адвокат врача Питер Осинофф заявил, что Кокс «не предлагал обучать христианству» кого‑либо. Гинеколог отрицает, что делал какие‑либо комментарии «о дьяволе или о попадании на небеса». По словам юриста, его клиент как «глубоко религиозный» человек просто посоветовал пациентке программу изучения Библии, «которая могла бы оказаться ей полезной».