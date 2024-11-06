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Сэмюел Л. Джексон и Андра Дэй снимется в комедии «Честный лжец»

Вчера в 23:36
Фото: samuelljackson

Американские актеры Сэмюел Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка») и Андра Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидей») снимутся в комедии «Честный лжец». Об этом сообщил Deadline.

Вместе с ними на экране появится Эдгар Рамирес из «Эмилии Перес». Сценаристом и режиссером фильма выступит Уэйн Крамер, известный по боевикам «Хроники ломбарда» и «Беги без оглядки».

Он расскажет историю об опытном и признанном актере Нике ДеФранко, которому предстоит обучить начинающих полицейских работать под прикрытием и не оказаться в беде. Главную роль исполнит Джексон.

Продюсерами проекта будут Дэн Гродник и Джеффри Рейснер, исполнительными продюсерами станут Гейл Тэкрей и Трейси Бим. Съемки стартуют в начале 2025 года.

«Сильная сторона Уэйна Крамера — это создание оригинальных историй о людях, к которым мы небезразличны. „Честный лжец“ захватил меня с первой страницы, вовлек эмоционально, не сбавлял обороты и закончился на приятно высокой ноте. Сэмюел Л. Джексон в роли Ника сделает этот фильм обязательным к просмотру», — прокомментировал Гродник.

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