Сэмюел Л. Джексон и Андра Дэй снимется в комедии «Честный лжец»

Американские актеры Сэмюел Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Омерзительная восьмерка») и Андра Дэй («Соединенный Штаты против Билли Холидей») снимутся в комедии «Честный лжец». Об этом сообщил Deadline.

Вместе с ними на экране появится Эдгар Рамирес из «Эмилии Перес». Сценаристом и режиссером фильма выступит Уэйн Крамер, известный по боевикам «Хроники ломбарда» и «Беги без оглядки».

Он расскажет историю об опытном и признанном актере Нике ДеФранко, которому предстоит обучить начинающих полицейских работать под прикрытием и не оказаться в беде. Главную роль исполнит Джексон.

Продюсерами проекта будут Дэн Гродник и Джеффри Рейснер, исполнительными продюсерами станут Гейл Тэкрей и Трейси Бим. Съемки стартуют в начале 2025 года.