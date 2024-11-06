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Главреда издания «Новая газета Европа»* Кирилла Мартынова** объявили в розыск

Сегодня в 22:49
Фото: Кирилл Мартынов

Главного редактора издания «Новая газета Европа»* Кирилла Мартынова** объявили в розыск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мартынова** разыскивают в связи с уголовным делом об организации деятельности нежелательной организации. Журналисту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мартынов** связан сразу с тремя нежелательными организациями — изданием «Новая газета Европа»*, проектом «Свободный университет»* и Международным центром имени Вудро Вильсона*.

Какая именно деятельность привела к уголовному преследованию, неизвестно. Ранее на Мартынова** пожаловался в Следственный комитет депутат Госдумы Андрей Луговой, добавили в ТАСС.

«Новая газета Европа»** попала в реестр нежелательных организаций в июне 2023 года. Газета, как отметили в Генпрокуратуре, создает «тенденциозные информационные материалы в ущерб интересам РФ».

В марте того же года нежелательным признали «Свободный университет»**. Мартынов* предположил в соцсетях, что поводом для возбуждения дела против него стала деятельность этой организации.

«Думаю, что уголовное дело скорее связано со Свободным университетом. Летом на него был донос депутата Лугового, а недавно моего друга Елену Лукьянову объявили иноагентом и оштрафовали за лекцию на нашем YouTube», — писал он.

* «Новая газета Европа», «Свободный университет» и Международный центр имени Вудро Вильсона признаны в России нежелательными организациями.

** Кирилл Мартынов внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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