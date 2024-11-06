Физический факультет МГУ уйдет на дистанционное обучение из‑за вспышки кори

Московский государственный университет имени Ломоносова переведет на дистанционный режим физический факультет из‑за вспышки кори. Об этом сообщил «Интерфакс».
На физфаке выявили одного заболевшего. В связи с этим все студенты вплоть до 23 ноября будут учиться удаленно. Занятия отменял не только в основном здании факультета, но и в других помещениях университета.
Студенческий комитет МГУ ранее сообщил, что корь обнаружили у одного из учащихся, проживающих в общежитии на Ломоносовском проспекте. Кто именно заболел, источники не раскрывают.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия, в том числе экстренную вакцинацию контактировавших с инфицированным лиц. Кроме того, в общежитие МГУ временно не будут заселять новых студентов.