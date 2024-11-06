Саундтрек «Дюны-2» выставили на участие в «Оскаре». Но музыку могут не принять из‑за правил отбора

Warner Bros. и создатели сиквела «Дюны» представили саундтрек Ханса Циммера на премию «Оскар». Однако Американская киноакадемия может отказать им даже в рассмотрении заявки из‑за возможного нарушения правил, сообщает Variety.

В октябре стало известно, что независимые оценщики поставили под сомнение соответствие партитуры стандартам приемлемости Академии. Проблема в том, что музыка Циммера использует фрагменты из саундтрека «Дюны», который уже получил «Оскар».

Правило Киноакадемии гласит: «В таких случаях, как сиквелы и франшизы, в саундтреке не должно использоваться более 20% музыки, заимствованной из предыдущих саундтреков франшизы». По мнению многих, музыка из «Дюны-2» может выйти за установленный порог. Warner Bros. надеется, что нет.