В Петербурге ребенок получил химические ожоги после падения в лужу

В Петербурге трехлетняя девочка упала в лужу в строительном магазине и получила серьезные химические ожоги. Об этом сообщило издание 78.ru.

По информации СМИ, малышка поскользнулась на голубой жидкости, выткавшей из‑под одного из стеллажей. Ребенок не ударился, и потому сперва родители не придали большого значения случившемуся.

Через некоторое время папа девочки осознал, что неизвестное вещество разъедает кожу. У самого мужчины начало жечь пальцы, а его дочь расплакалась. Вскоре кожа девочки покрылась волдырями.

«Муж увидел, что она в грязи… Стал оттирать, побежал рядышком в машину за тряпкой. Сын с ней стоит. Муж прибегает, а дочка уже орет. <…> Благо он сообразил стянуть сразу варежки, чтобы она лицо не потрогала и глаза. Иначе это была бы слепота, и ожоги бы по всему лицу», — поделилась мама пострадавшей Екатерина.

Медики диагностировали у девочки химический ожог второй степени. По словам Екатерины, жидкость разъела одежду ребенка и ее нижнее белье. Врачи предполагают, что малышка упала в лужу с щелочью или кислотой.