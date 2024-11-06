Netflix выпустит документальный фильм о музыканте Авичи. Он умер в 2018 году

Стриминговый сервис Netflix выпустит документальный фильм о шведском диджее Авичи, который умер в 2018 году в возрасте 28 лет. Об этом сообщил Mixmag.

Картина под названием «I’m Tim» («Я — Тим») выйдет на платформе 31 декабря. Автором ленты выступит шведский журналист Хенрик Берман. Она расскажет о жизни и карьере «застенчивого и неуверенного мальчика, который, сам того не понимая, внезапно создал одного из самых любимых в мире артистов — Авичи».

В фильме будут показаны архивные видео, которые ранее никогда не видела широкая публика. Среди них окажутся кадры детства музыканта. Документальный проследит весь путь Авичи от рождения в 1989 году до трагической смерти.

«Я — Тим» впервые показали на кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке в июне. В нем использовали кадры с последнего выступления Авичи, а также многочисленные интервью его близких — друзей, коллег и членов семьи.