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Из‑за плохого почерка тысячи подписей зумеров на бюллетенях в США оказались недействительными

Сегодня в 18:55
Фото: Joshua Woroniecki/Unsplash

Из‑за того, что в некоторых школах США перестали учить письму от руки, тысячи подписей зумеров в бюллетенях на выборах президента США оказались недействительными. Из‑за перепроверок подсчет голосов избирателей может затянуться, пишет Bussiness Insider.

С 2010 года многие штаты исключили уроки правописания из своих учебных программ. В результате многие молодые люди в возрасте около 20 лет практически не учились письму от руки и не практиковались со своей подписью. Однако в последние годы несколько штатов, включая Калифорнию и Луизиану, вернули эти уроки в школы.

Накануне дня выборов более 11,3 тыс. почтовых бюллетеней нуждались в исправлении подписей в округе Кларк и более 1800 — в округе Уошо, сообщила канцелярия секретаря штата Невада. Законы в большинстве штатов требуют уведомить избирателей, если их бюллетени признаны недействительными, чтобы подтвердить голоса, и это занимает несколько дней или даже недель.

«Когда вы начинаете смотреть на данные [по недействительным бюллетеням] и осознавать, насколько они [показатели] высоки, то начинаете нервничать, потому что, опять же, эти гонки настолько близки, разница настолько мала, что я не хочу смотреть на цифры сегодня вечером и знать, что нам придется ждать, пока бюллетени будут исправлены», — заявил госсекретарь Невады Франциско Агилар.

Агилар отметил, что перепроверки также требуют бюллетени «избирателей старшего возраста, которые могут подписываться по-разному в течение своей жизни, избирателей, которые недавно вступили в брак, но не обновили свое имя в своей регистрации избирателей, и да, молодых людей, у которых, возможно, еще не установилась фиксированная подпись». По словам чиновника, молодые люди все чаще используют электронные подписи.

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