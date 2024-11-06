Из‑за плохого почерка тысячи подписей зумеров на бюллетенях в США оказались недействительными

Из‑за того, что в некоторых школах США перестали учить письму от руки, тысячи подписей зумеров в бюллетенях на выборах президента США оказались недействительными. Из‑за перепроверок подсчет голосов избирателей может затянуться, пишет Bussiness Insider.

С 2010 года многие штаты исключили уроки правописания из своих учебных программ. В результате многие молодые люди в возрасте около 20 лет практически не учились письму от руки и не практиковались со своей подписью. Однако в последние годы несколько штатов, включая Калифорнию и Луизиану, вернули эти уроки в школы.

Накануне дня выборов более 11,3 тыс. почтовых бюллетеней нуждались в исправлении подписей в округе Кларк и более 1800 — в округе Уошо, сообщила канцелярия секретаря штата Невада. Законы в большинстве штатов требуют уведомить избирателей, если их бюллетени признаны недействительными, чтобы подтвердить голоса, и это занимает несколько дней или даже недель.

«Когда вы начинаете смотреть на данные [по недействительным бюллетеням] и осознавать, насколько они [показатели] высоки, то начинаете нервничать, потому что, опять же, эти гонки настолько близки, разница настолько мала, что я не хочу смотреть на цифры сегодня вечером и знать, что нам придется ждать, пока бюллетени будут исправлены», — заявил госсекретарь Невады Франциско Агилар.