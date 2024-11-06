Пингвин проплыл 3 тыс. километров из Антарктиды в Австралию

Обновлено сегодня в 13:51
Трампа избрали новым президентом США
Сегодня / 20:35
Netflix выпустит документальный фильм о музыканте Авичи. Он умер в 2018 году
Сегодня / 19:09
Variety: «Аркейн» с бюджетом в 250 млн долларов стал самым дорогим мультсериалом в истории
Сегодня / 18:35
«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине выйдет в Okko 12 ноября
Сегодня / 18:04
«Ферму Кларксона» продлили на пятый сезон
Сегодня / 17:57
Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни
Сегодня / 17:44
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел». В нем показали названия эпизодов
Сегодня / 17:19
Житель Калуги пришел с угрозами в детсад из‑за того, что его сын играл в куклы с девочками
Сегодня / 16:49
Самым красивым котом в мире стал Бакарди из Польши
Сегодня / 16:31
В Калифорнии полиция заплатит 11-летней девочке 300 тыс. долларов за убитого козленка
Сегодня / 16:06
Деми Мур заявила, что США «построены на пуританах, религиозных фанатиках и преступниках»
Сегодня / 16:01
Даже 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и осознанность
Сегодня / 15:59
Максимальный уровень ставок по ипотеке в банках достиг 43%
Сегодня / 15:23
В Нидерландах школа запретила родителям смотреть оценки, чтобы избавить детей от стресса
Сегодня / 15:04
Байопик «Marty Supreme» стал самым дорогим фильмом A24
Сегодня / 14:55
«Сбер»: 90% персональных данных взрослых россиян попали в открытый доступ
Сегодня / 14:45
Неузнаваемый Билли Зейн в первом трейлере драмы «Вальсируя с Брандо»
Сегодня / 14:43
Дайвер нашел в океане кольцо, потерянное в 1977 году. Он вернул перстень 83-летнему владельцу
Сегодня / 13:40
«Исторический камбэк»: политики по всему миру поздравляют Трампа с победой на выборах
Сегодня / 13:10
В России вырос спрос на оформление шенгенской визы
Сегодня / 12:47
Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании
Сегодня / 11:27
Православные активисты попросили проверить Wildberries, Ozon и AliExpress на наличие порнографии
Сегодня / 11:22
Дональд Трамп выступил перед сторонниками и назвал себя новым президентом США
Сегодня / 10:47
Республиканцы получили большинство в сенате США
Сегодня / 10:16
Аня Тейлор-Джой и ее муж стали жертвами ограбления в Лондоне
Сегодня / 09:44
Бейонсе в образе Памелы Андерсон призвала американцев голосовать на президентских выборах
Сегодня / 08:40
Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Сегодня / 08:13
Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах на выборах президента США
Сегодня / 01:39
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года
Сегодня / 00:36
«Это омерзительное слово»: Пол Мескаль ненавидит, когда фильмы называют контентом
Вчера / 23:42
Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»
Вчера / 23:00
«А че, а как иначе? Отец!»: министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить карате
Вчера / 22:33
Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода
Вчера / 22:11
Британские ученые сохранили редких огромных пауков и вернули их в природу
Вчера / 21:06
Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса

Пингвин проплыл 3 тыс. километров из Антарктиды в Австралию

Сегодня в 20:35
Фото: DBCA

Императорский пингвин появился на пляже в Австралии, проделав путь в более чем 3 тыс. километров от своего дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на австралийский Департамент биоразнообразия.

Удивленные местные жители обнаружили пингвина на пляже Оушен-Бич в штате Западная Австралия. Это в 3,5 тыс. километров к северу от Антарктиды, где обитают эти птицы.

Серфер Аарон Фаулер так описывает появление пингвина: «Он был огромным, намного больше морской птицы, и мы не поняли, что это за штука вылезает из воды. У него был торчащий хвост, как у утки. Он поднялся из волн и просто поковылял к нам. Это был императорский пингвин ростом, наверное, около метра, и робким он совсем не казался. Он попытался сделать что‑то вроде скольжения на животе, думая, что перед ним, видимо, снег, но просто уткнулся мордой в песок, а затем встал и отряхнулся».

Представитель департамента сказал, что пингвин истощен и находится под присмотром специалиста. Ожидается, что процесс реабилитации займет несколько недель.

По словам научной сотрудницы Университета Западной Австралии Белинды Кэннелл, это первый случай, когда императорского пингвина заметили так далеко на севере. Она пояснила, что обычно пингвины следуют определенным течениям, где им легко найти пищу. Ученая предполагает, что течение, по которому плыла птица, сместилось на север.

Императорские пингвины — самые высокие и тяжелые из 18 видов пингвинов. Они могут весить до 40 килограммов и достигать роста в 1,1 метра. В дикой природе они живут только в Антарктиде, используя лед для формирования колоний и защиты от хищников. Однако из‑за глобального изменения климата их привычная среда обитания постепенно исчезает.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами