Пингвин проплыл 3 тыс. километров из Антарктиды в Австралию

Императорский пингвин появился на пляже в Австралии, проделав путь в более чем 3 тыс. километров от своего дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на австралийский Департамент биоразнообразия.

Удивленные местные жители обнаружили пингвина на пляже Оушен-Бич в штате Западная Австралия. Это в 3,5 тыс. километров к северу от Антарктиды, где обитают эти птицы.

Серфер Аарон Фаулер так описывает появление пингвина: «Он был огромным, намного больше морской птицы, и мы не поняли, что это за штука вылезает из воды. У него был торчащий хвост, как у утки. Он поднялся из волн и просто поковылял к нам. Это был императорский пингвин ростом, наверное, около метра, и робким он совсем не казался. Он попытался сделать что‑то вроде скольжения на животе, думая, что перед ним, видимо, снег, но просто уткнулся мордой в песок, а затем встал и отряхнулся».

Представитель департамента сказал, что пингвин истощен и находится под присмотром специалиста. Ожидается, что процесс реабилитации займет несколько недель.

По словам научной сотрудницы Университета Западной Австралии Белинды Кэннелл, это первый случай, когда императорского пингвина заметили так далеко на севере. Она пояснила, что обычно пингвины следуют определенным течениям, где им легко найти пищу. Ученая предполагает, что течение, по которому плыла птица, сместилось на север.