Variety: «Аркейн» с бюджетом в 250 млн долларов стал самым дорогим мультсериалом в истории

Студия Riot Games потратила на два сезона «Аркейн» 250 млн долларов, что делает его самым дорогим мультсериалом в истории. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с подробностями производства.

Они оценили стоимость первых девяти 40-минутных эпизодов в 80 млн долларов, а стоимость второй партии из девяти серий, которая скоро должна выйти в эфир, в сумму, приближающуюся к 100 млн.

По словам инсайдеров, производство обошлось так дорого по нескольким причинам: работа над шоу была трудоемкой, а написание сценариев задерживалось, что затягивало производство. Второй сезон, к примеру, запустили в работу, когда сценарий к нему еще не был полностью готов.

На продвижение первого сезона «Аркейн» Riot Games потратила 60 млн долларов. Как отмечает Variety, это в разы больше, чем студия обычно тратит на шоу, которое она не распространяет, и значительно превышает расходы Netflix, где транслируют мультсериал. Ожидается, что расходы на маркетинг второго сезона будут намного ниже.

Расточительные траты отражают неопытность компании в сфере производства развлечений, утверждают источники, близкие к студии. Variety также указывает на нереализованные амбиции создателей «Аркейна»: уже объявлено, что второй сезон шоу будет последним, хотя изначально бюджет был рассчитан на пять сезонов.

«Аркейн» — анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. После премьеры в ноябре 2021 года его первый сезон обошел по популярности на Netflix хит из Южной Кореи «Игра в кальмара». В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации.