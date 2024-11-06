Variety: «Аркейн» с бюджетом в 250 млн долларов стал самым дорогим мультсериалом в истории

Обновлено сегодня в 13:51
Трампа избрали новым президентом США
Сегодня / 20:35
Netflix выпустит документальный фильм о музыканте Авичи. Он умер в 2018 году
Сегодня / 20:35
Пингвин проплыл 3 тыс. километров из Антарктиды в Австралию
Сегодня / 18:35
«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине выйдет в Okko 12 ноября
Сегодня / 18:04
«Ферму Кларксона» продлили на пятый сезон
Сегодня / 17:57
Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни
Сегодня / 17:44
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел». В нем показали названия эпизодов
Сегодня / 17:19
Житель Калуги пришел с угрозами в детсад из‑за того, что его сын играл в куклы с девочками
Сегодня / 16:49
Самым красивым котом в мире стал Бакарди из Польши
Сегодня / 16:31
В Калифорнии полиция заплатит 11-летней девочке 300 тыс. долларов за убитого козленка
Сегодня / 16:06
Деми Мур заявила, что США «построены на пуританах, религиозных фанатиках и преступниках»
Сегодня / 16:01
Даже 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и осознанность
Сегодня / 15:59
Максимальный уровень ставок по ипотеке в банках достиг 43%
Сегодня / 15:23
В Нидерландах школа запретила родителям смотреть оценки, чтобы избавить детей от стресса
Сегодня / 15:04
Байопик «Marty Supreme» стал самым дорогим фильмом A24
Сегодня / 14:55
«Сбер»: 90% персональных данных взрослых россиян попали в открытый доступ
Сегодня / 14:45
Неузнаваемый Билли Зейн в первом трейлере драмы «Вальсируя с Брандо»
Сегодня / 14:43
Дайвер нашел в океане кольцо, потерянное в 1977 году. Он вернул перстень 83-летнему владельцу
Сегодня / 13:40
«Исторический камбэк»: политики по всему миру поздравляют Трампа с победой на выборах
Сегодня / 13:10
В России вырос спрос на оформление шенгенской визы
Сегодня / 12:47
Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании
Сегодня / 11:27
Православные активисты попросили проверить Wildberries, Ozon и AliExpress на наличие порнографии
Сегодня / 11:22
Дональд Трамп выступил перед сторонниками и назвал себя новым президентом США
Сегодня / 10:47
Республиканцы получили большинство в сенате США
Сегодня / 10:16
Аня Тейлор-Джой и ее муж стали жертвами ограбления в Лондоне
Сегодня / 09:44
Бейонсе в образе Памелы Андерсон призвала американцев голосовать на президентских выборах
Сегодня / 08:40
Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Сегодня / 08:13
Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах на выборах президента США
Сегодня / 01:39
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года
Сегодня / 00:36
«Это омерзительное слово»: Пол Мескаль ненавидит, когда фильмы называют контентом
Вчера / 23:42
Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»
Вчера / 23:00
«А че, а как иначе? Отец!»: министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить карате
Вчера / 22:33
Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода
Вчера / 22:11
Британские ученые сохранили редких огромных пауков и вернули их в природу
Вчера / 21:06
Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса

Variety: «Аркейн» с бюджетом в 250 млн долларов стал самым дорогим мультсериалом в истории

Сегодня в 19:09
Иллюстрация: Netflix

Студия Riot Games потратила на два сезона «Аркейн» 250 млн долларов, что делает его самым дорогим мультсериалом в истории. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники, знакомые с подробностями производства.

Они оценили стоимость первых девяти 40-минутных эпизодов в 80 млн долларов, а стоимость второй партии из девяти серий, которая скоро должна выйти в эфир, в сумму, приближающуюся к 100 млн.

По словам инсайдеров, производство обошлось так дорого по нескольким причинам: работа над шоу была трудоемкой, а написание сценариев задерживалось, что затягивало производство. Второй сезон, к примеру, запустили в работу, когда сценарий к нему еще не был полностью готов.

На продвижение первого сезона «Аркейн» Riot Games потратила 60 млн долларов. Как отмечает Variety, это в разы больше, чем студия обычно тратит на шоу, которое она не распространяет, и значительно превышает расходы Netflix, где транслируют мультсериал. Ожидается, что расходы на маркетинг второго сезона будут намного ниже.

Расточительные траты отражают неопытность компании в сфере производства развлечений, утверждают источники, близкие к студии. Variety также указывает на нереализованные амбиции создателей «Аркейна»: уже объявлено, что второй сезон шоу будет последним, хотя изначально бюджет был рассчитан на пять сезонов.

«Аркейн» — анимационный сериал, действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. После премьеры в ноябре 2021 года его первый сезон обошел по популярности на Netflix хит из Южной Кореи «Игра в кальмара». В 2022 году проект получил три «Эмми» за достижения в анимации.

Премьера первого акта второго сезона состоится 9 ноября. Для тех, кто за три года успел позабыть действие уже вышедших девяти серий, «Афиша Daily» подробно их пересказала.

Подробности по теме
Вышел трейлер второго сезона анимационного сериала «Аркейн»
Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами