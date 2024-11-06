Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни

Каждый третий сотрудник в РФ не находит баланса между работой и личной жизнью. Больше всех гармонию не чувствуют люди в возрасте от 18 до 27 лет, они же зумеры, сообщает Forbes со ссылкой на опрос холдинга «Ромир» и сети магазинов Fix Price.

96% миллениалов (28–43 года) и представителей поколения Х (44–60 лет) считают, что дисбаланс создает работа, которой уделяется слишком много времени. 93% респондентов из числа зумеров хотели бы иметь больше личного времени, а 7% наоборот — хотели бы больше работать.

36% зумеров отметили, что уделяют слишком много времени либо работе, либо личной жизни, поэтому формат баланса, по их логике, не самый оптимальный. Такого же мнения придерживаются 32% миллениалов и 33% поколения X.

Чтобы найти этот баланс, они готовы на лишения. Так, 38% миллениалов и 35% респондентов поколения Х согласны зарабатывать меньше, чтобы иметь больше свободного времени, 31% и 27% соответственно готовы пожертвовать удаленным форматом работы, 30% и 27% — возможностью перейти на более высокую должность.

У зумеров приоритеты расставлены иначе. На первом месте у них удаленка, от которой 32% опрошенных готовы отказаться ради уменьшения работы. 31% молодых сотрудников готовы на уменьшение зарплаты, а 23% — от возможности работать на интересном, но трудоемком проекте.

«Личное общение с коллегами способствует более глубокому пониманию друг друга, позволяет продуктивнее выполнять задачи, перенимать опыт старших коллег и лучше устанавливать доверительные отношения», — прокомментировала усталость от удаленки руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTeam Анна Четаева.