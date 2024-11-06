Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни

Каждый третий сотрудник в РФ не находит баланса между работой и личной жизнью. Больше всех гармонию не чувствуют люди в возрасте от 18 до 27 лет, они же зумеры, сообщает Forbes со ссылкой на опрос холдинга «Ромир» и сети магазинов Fix Price.
96% миллениалов (28–43 года) и представителей поколения Х (44–60 лет) считают, что дисбаланс создает работа, которой уделяется слишком много времени. 93% респондентов из числа зумеров хотели бы иметь больше личного времени, а 7% наоборот — хотели бы больше работать.
36% зумеров отметили, что уделяют слишком много времени либо работе, либо личной жизни, поэтому формат баланса, по их логике, не самый оптимальный. Такого же мнения придерживаются 32% миллениалов и 33% поколения X.
Чтобы найти этот баланс, они готовы на лишения. Так, 38% миллениалов и 35% респондентов поколения Х согласны зарабатывать меньше, чтобы иметь больше свободного времени, 31% и 27% соответственно готовы пожертвовать удаленным форматом работы, 30% и 27% — возможностью перейти на более высокую должность.
У зумеров приоритеты расставлены иначе. На первом месте у них удаленка, от которой 32% опрошенных готовы отказаться ради уменьшения работы. 31% молодых сотрудников готовы на уменьшение зарплаты, а 23% — от возможности работать на интересном, но трудоемком проекте.
«Личное общение с коллегами способствует более глубокому пониманию друг друга, позволяет продуктивнее выполнять задачи, перенимать опыт старших коллег и лучше устанавливать доверительные отношения», — прокомментировала усталость от удаленки руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTeam Анна Четаева.
Респонденты всех поколений готовы на сверхурочную работу за дополнительную оплату, рост зарплаты, быстрое продвижение по карьерной лестнице или из‑за интереса, но не ради похвалы руководителя. 12% опрошенных заявили, что не готовы задерживаться ни по какой причине, причем чаще всего такой ответ встречался у представителей поколения Х, отметил Forbes.