Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни

Обновлено сегодня в 13:51
Трампа избрали новым президентом США
Сегодня / 20:35
Netflix выпустит документальный фильм о музыканте Авичи. Он умер в 2018 году
Сегодня / 20:35
Пингвин проплыл 3 тыс. километров из Антарктиды в Австралию
Сегодня / 19:09
Variety: «Аркейн» с бюджетом в 250 млн долларов стал самым дорогим мультсериалом в истории
Сегодня / 18:35
«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине выйдет в Okko 12 ноября
Сегодня / 18:04
«Ферму Кларксона» продлили на пятый сезон
Сегодня / 17:44
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел». В нем показали названия эпизодов
Сегодня / 17:19
Житель Калуги пришел с угрозами в детсад из‑за того, что его сын играл в куклы с девочками
Сегодня / 16:49
Самым красивым котом в мире стал Бакарди из Польши
Сегодня / 16:31
В Калифорнии полиция заплатит 11-летней девочке 300 тыс. долларов за убитого козленка
Сегодня / 16:06
Деми Мур заявила, что США «построены на пуританах, религиозных фанатиках и преступниках»
Сегодня / 16:01
Даже 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и осознанность
Сегодня / 15:59
Максимальный уровень ставок по ипотеке в банках достиг 43%
Сегодня / 15:23
В Нидерландах школа запретила родителям смотреть оценки, чтобы избавить детей от стресса
Сегодня / 15:04
Байопик «Marty Supreme» стал самым дорогим фильмом A24
Сегодня / 14:55
«Сбер»: 90% персональных данных взрослых россиян попали в открытый доступ
Сегодня / 14:45
Неузнаваемый Билли Зейн в первом трейлере драмы «Вальсируя с Брандо»
Сегодня / 14:43
Дайвер нашел в океане кольцо, потерянное в 1977 году. Он вернул перстень 83-летнему владельцу
Сегодня / 13:40
«Исторический камбэк»: политики по всему миру поздравляют Трампа с победой на выборах
Сегодня / 13:10
В России вырос спрос на оформление шенгенской визы
Сегодня / 12:47
Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании
Сегодня / 11:27
Православные активисты попросили проверить Wildberries, Ozon и AliExpress на наличие порнографии
Сегодня / 11:22
Дональд Трамп выступил перед сторонниками и назвал себя новым президентом США
Сегодня / 10:47
Республиканцы получили большинство в сенате США
Сегодня / 10:16
Аня Тейлор-Джой и ее муж стали жертвами ограбления в Лондоне
Сегодня / 09:44
Бейонсе в образе Памелы Андерсон призвала американцев голосовать на президентских выборах
Сегодня / 08:40
Курс биткоина обновил исторический максимум на фоне выборов в США
Сегодня / 08:13
Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах на выборах президента США
Сегодня / 01:39
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира по итогам 2024 года
Сегодня / 00:36
«Это омерзительное слово»: Пол Мескаль ненавидит, когда фильмы называют контентом
Вчера / 23:42
Тильда Суинтон появилась в трейлере мюзикла «Конец света» от создателя «Акта убийства»
Вчера / 23:00
«А че, а как иначе? Отец!»: министр спорта РФ «дал леща» сыну, когда тот решил бросить карате
Вчера / 22:33
Релиз байопика о Майкле Джексоне перенесли на полгода
Вчера / 22:11
Британские ученые сохранили редких огромных пауков и вернули их в природу
Вчера / 21:06
Умерла певица Тика Нельсон. Она была сестрой Принса

Опрос: миллениалы согласны на зарплату поменьше ради личной жизни

Сегодня в 17:57
Фото: Tim Gouw/Unsplash

Каждый третий сотрудник в РФ не находит баланса между работой и личной жизнью. Больше всех гармонию не чувствуют люди в возрасте от 18 до 27 лет, они же зумеры, сообщает Forbes со ссылкой на опрос холдинга «Ромир» и сети магазинов Fix Price.

96% миллениалов (28–43 года) и представителей поколения Х (44–60 лет) считают, что дисбаланс создает работа, которой уделяется слишком много времени. 93% респондентов из числа зумеров хотели бы иметь больше личного времени, а 7% наоборот — хотели бы больше работать.

36% зумеров отметили, что уделяют слишком много времени либо работе, либо личной жизни, поэтому формат баланса, по их логике, не самый оптимальный. Такого же мнения придерживаются 32% миллениалов и 33% поколения X.

Чтобы найти этот баланс, они готовы на лишения. Так, 38% миллениалов и 35% респондентов поколения Х согласны зарабатывать меньше, чтобы иметь больше свободного времени, 31% и 27% соответственно готовы пожертвовать удаленным форматом работы, 30% и 27% — возможностью перейти на более высокую должность.

У зумеров приоритеты расставлены иначе. На первом месте у них удаленка, от которой 32% опрошенных готовы отказаться ради уменьшения работы. 31% молодых сотрудников готовы на уменьшение зарплаты, а 23% — от возможности работать на интересном, но трудоемком проекте.

«Личное общение с коллегами способствует более глубокому пониманию друг друга, позволяет продуктивнее выполнять задачи, перенимать опыт старших коллег и лучше устанавливать доверительные отношения», — прокомментировала усталость от удаленки руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTeam Анна Четаева.

Респонденты всех поколений готовы на сверхурочную работу за дополнительную оплату, рост зарплаты, быстрое продвижение по карьерной лестнице или из‑за интереса, но не ради похвалы руководителя. 12% опрошенных заявили, что не готовы задерживаться ни по какой причине, причем чаще всего такой ответ встречался у представителей поколения Х, отметил Forbes.

Подробности по теме
Переработки до полуночи и еще 6 случаев, когда новые сотрудники увольнялись в свой первый же день
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами