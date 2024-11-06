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Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел». В нем показали названия эпизодов

Сегодня в 17:44
Фото: Netflix

Netflix опубликовал тизер пятого и финального сезона сериала «Очень странные дела». Ролик вышел в день, когда Уилла Байерса похитили в Изнанку.

В нем авторы показали название восьми грядущих эпизодов, действие которых развернется в 1987 году — спустя четыре года после событий второго сезона: «Ползком», «Исчезновение…», «Ловушка Тернбоу», «Колдун», «Шок-джок», «Побег из Камазотца», «Мост» и «Правая сторона вверх».

Некоторые из этих названий намекают на предыдущие эпизоды: «Исчезновение…» отсылает к премьерному эпизоду «Исчезновение Уилла Байерса». Фанаты в сети уже предположили, что новой похищенной может быть Холли Уилер, младшая сестра Майка.

День «Очень странных дел» отмечается каждый год 6 ноября в честь дня, когда Уилл Байерс пропал без вести в Хокинсе в 1983 году в первом сезоне. Несмотря на то, что весь город перестал искать Уилла, его друзья и семья продолжали поиски и наткнулись на таинственную девочку по имени Одиннадцать.

Действие пятого и последнего сезона сериала начнется после событий четвертого сезона, в котором Векна сеет хаос в Хокинсе и разделяет город на четыре части. Хотя о сюжете продолжения ничего неизвестно, соавторы Мэтт и Росс Даффер рассказали, что Уилл играет в нем «важную роль и находится в центре внимания».

Ожидается, что заключительные сезон «Очень странных дел» выйдет в 2025 году. В мае 2023-го работа над сценарием приостановилась из‑за забастовки сценаристов в Голливуде, но уже в конце сентября, после ее окончания, братья Даффер вернулись к работе.

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