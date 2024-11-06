Житель Калуги пришел с угрозами в детсад из‑за того, что его сын играл в куклы с девочками

В Калуге на 48-летнего местного жителя, который пришел с угрозами в детский сад, завели уголовное дело. Об этом сообщает городское управление МВД.

Мужчина возмутился, что его сын играл в детсаду в игрушки, предназначенные, по его мнению, только для девочек. Придя в дошкольное учреждение, он вступил в конфликт с воспитательницей. Присутствовавшие родители сделали ему замечания, но в ответ получили угрозы, в том числе убийством. Они вызвали полицию.

В праворадикальном антимигрантском сообществе активистов «Русская община» заявили, что тоже получили вызов в детсад по тревожной кнопке и приехали на место. Они выложили ролик, на котором предполагаемый подозреваемый говорит, что его сын играл в куклы с девочками.

«Неделю продолжается, две продолжается. <…> Это ненормально. Это в будущем что будет?» ― возмущается мужчина на видео.

Активисты также утверждают, отец бил сына и привел его в детский сад со следами побоев. В «Русской общине» отмечают, что подозреваемый ― уроженец Средней Азии, получивший гражданство в 2017 году. Сам мужчина говорит в ролике, что живет в РФ 23 года.