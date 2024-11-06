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«Ферму Кларксона» продлили на пятый сезон

Сегодня в 18:04
Фото: Prime Video

Prime Video продлил на пятый сезон хитовый документальный сериал «Ферма Кларксона». Об этом рассказал сам Джереми Кларксон в своих соцсетях.

Новость появилась еще до выхода четвертого сезона. «Пятый сезон „Фермы Кларксона“ на подходе», — сказал он, а дроны зажгли на ферме Диддли-Скуот цифру пять.

Премьеру третьего сезона фермерского шоу Кларксона посмотрели 5,1 млн зрителей за семь дней в Великобритании. Благодаря этому эпизод почти на миллион зрителей опередил дебют второго сезона, который посмотрели 4,3 млн человек, и стал предыдущим рекордсменом Amazon по рейтингам.

Каждый из первых трех сезонов рассказывал об одном годе на Диддли-Скуот, ферме Кларксона площадью 1000 акров, расположенной среди старинных каменных деревень Котсуолдса.

В январе 2023-го Amazon планировал разорвать контракт с Джереми Кларксоном. Инсайдеры говорили, что стриминг не будет работать с телеведущим дальше уже заказанных сезонов «The Grand Tour» и «Ферма Кларксона».

Все дело в статье Кларксона в The Sun о Меган Маркл. В ней он написал, что герцогиню Сассекскую следует провести по улицам голой и забросать экскрементами, добавив, что все его «ровесники думают так же». Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Многие читатели начали отправлять жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO). Более 60 британских депутатов потребовали от The Sun принять жесткие меры в отношении Кларксона.

Позже газета удалила публикацию Кларксона и извинилась перед Меган Маркл. Затем и сам телеведущий принес извинения, отправив электронное письмо Гарри и его супруге. По данным Mirror, герцоги Сассекские извинения не приняли.

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