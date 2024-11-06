Максимальный уровень ставок по ипотеке в банках достиг 43%

Максимальная ставка по ипотеке в России на начало ноября 2024 года выросла выше 40%, сообщает РБК. Средняя ставка на начало ноября составляет 25,45%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Каждый банк определяет итоговую ставку для отдельного клиента индивидуально, поэтому некоторым придется придется платить по кредиту почти вдвое больше средней ставки. Так, самая большая общая сумма расходов, которые предстоит оплатить заемщику, обнаружена в Совкомбанке: там ставка достигла почти 43,2%.

Следом за рекордсменом идут ВТБ, Сбербанк, Т-Банк, Московский кредитный банк, «Абсолют» и Газпромбанк, где ставка превысила 30%. Самая низкая максимально возможная ставка — в банках «Кубань Кредит», «Санкт-Петербург» и «Дом.рф» — от 26,2 почти до 29%.

РБК заключает, что максимально возможный размер полной стоимости ипотечных кредитов в разных банках отличается в 1,6 раза. Банки учитывает множество параметров при установлении индивидуальной ставки: например, застрахована ли жизнь заемщика или какую часть суммы от стоимости жилья он готов внести в качестве первоначального взноса.