Самым красивым котом в мире стал Бакарди из Польши

В Норвегии прошла выставка FIFe World Show, на которой выбрали самого красивого кота. Это мероприятие было организовано Международной федерацией кошек, оно является крупнейшим в своем роде.

Победу над 1500 соперницами со всего мира одержала кошка породы русская голубая кошка по кличке Бакарди из Гданьска. «Я всегда знала, что Бакарди — самый красивый кот в мире (я говорю ему об этом каждый день). <…> Бакарди, несмотря ни на что, я люблю тебя безмерно», — подчеркнула основательница питомника Джоанна Ковальчик еще до начала конкурса.

В интервью Dziennik Bałtycki она призналась, что с нетерпением ждала помета, в котором родился Бакарди: «Я очень тщательно выбирала ему родителей. Его мать живет с нами — CH Valeria Greyland PL, его отец CH Blue Greyland PL живет в питомнике, где он родился, он принадлежит Анне Влодарчик».

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Бакарди был четвертым и последним, самым крупным котенком в помете. «Еще никому не говоря, даже своей семье, я знала, что Бакарди должен остаться со мной. С первых дней в нем было что‑то такое, чего я не могу описать.

Все котята были замечательными, но это был он: Бакарди — чемпион мира с самого начала. Он соответствовал всем стандартам породы — очень математическим, но, помимо этого, у него был такой блеск в глазах», — рассказала заводчица.