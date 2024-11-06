Самым красивым котом в мире стал Бакарди из Польши

В Норвегии прошла выставка FIFe World Show, на которой выбрали самого красивого кота. Это мероприятие было организовано Международной федерацией кошек, оно является крупнейшим в своем роде.
Победу над 1500 соперницами со всего мира одержала кошка породы русская голубая кошка по кличке Бакарди из Гданьска. «Я всегда знала, что Бакарди — самый красивый кот в мире (я говорю ему об этом каждый день). <…> Бакарди, несмотря ни на что, я люблю тебя безмерно», — подчеркнула основательница питомника Джоанна Ковальчик еще до начала конкурса.
В интервью Dziennik Bałtycki она призналась, что с нетерпением ждала помета, в котором родился Бакарди: «Я очень тщательно выбирала ему родителей. Его мать живет с нами — CH Valeria Greyland PL, его отец CH Blue Greyland PL живет в питомнике, где он родился, он принадлежит Анне Влодарчик».
Бакарди был четвертым и последним, самым крупным котенком в помете. «Еще никому не говоря, даже своей семье, я знала, что Бакарди должен остаться со мной. С первых дней в нем было что‑то такое, чего я не могу описать.
Все котята были замечательными, но это был он: Бакарди — чемпион мира с самого начала. Он соответствовал всем стандартам породы — очень математическим, но, помимо этого, у него был такой блеск в глазах», — рассказала заводчица.
По ее словам, Бакарди начинает свой каждый день с того, что выглядывает из окна в вольер, чтобы проверить, какая погода будет в этот день, правильно ли выбрано количество птиц в саду, ему также нужно обязательно разобраться с назойливыми мухами или пауками.