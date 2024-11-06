В Калифорнии полиция заплатит 11-летней девочке 300 тыс. долларов за убитого козленка

Калифорнийская девочка получила 300 тыс. долларов в результате мирового соглашения с полицией, которая изъяла и зарезала ее домашнего козленка, пишет New York Post.

Дочь Джессики Лонг, которой было всего 9 лет, когда в 2022 году Кедра увезли на убой, в пятницу заключила мировое соглашение с управлением шерифа округа Шаста и несколькими его сотрудниками, сообщает Courthouse News Service. Мать подала в суд на управление в 2023 году.

Ее дочь завела Кедра в апреле 2022 года и ежедневно ухаживала за ним в течение нескольких месяцев, планируя вырастить его для аукциона скота на окружной ярмарке Шасты. Но, когда в июле того же года козленка передали на ярмарку, девочка обнаружила, что не может расстаться с животным, особенно учитывая, что аукцион, на который он был выставлен, продавал животных для мясо.

«После аукциона [дочь] не отходила от Кедра. Она любила Кедра, и мысль о том, что его отправят на убой, была для нее невыносима. Рыдая рядом с ним в его загоне, [она] сообщила матери, что не хочет, чтобы Кедр шел на убой», — говорится в иске.

Но, когда Лонг попыталась вмешаться, организаторы ярмарки заявили, что, по их правилам, Кедр не может быть снят с аукциона, несмотря на то что в аукционном кодексе нет ничего юридически обязывающего продавать животных. Козленка продали республиканскому сенатору штата Калифорния Брайану Дале за 902 доллара, 7% от которых должны были пойти на аукцион.

Позже Дале согласился аннулировать сделку, а Лонг предложила выплатить ярмарке комиссионные в размере 63 долларов. Несмотря на это, ярмарка отказалась отпустить Кедра, поэтому мать выкрала козленка и спрятала его на ферме в округе Сонома, а офис шерифа округа Шаста получил ордер на изъятие козленка для ярмарки.