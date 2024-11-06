В Калифорнии полиция заплатит 11-летней девочке 300 тыс. долларов за убитого козленка

Калифорнийская девочка получила 300 тыс. долларов в результате мирового соглашения с полицией, которая изъяла и зарезала ее домашнего козленка, пишет New York Post.
Дочь Джессики Лонг, которой было всего 9 лет, когда в 2022 году Кедра увезли на убой, в пятницу заключила мировое соглашение с управлением шерифа округа Шаста и несколькими его сотрудниками, сообщает Courthouse News Service. Мать подала в суд на управление в 2023 году.
Ее дочь завела Кедра в апреле 2022 года и ежедневно ухаживала за ним в течение нескольких месяцев, планируя вырастить его для аукциона скота на окружной ярмарке Шасты. Но, когда в июле того же года козленка передали на ярмарку, девочка обнаружила, что не может расстаться с животным, особенно учитывая, что аукцион, на который он был выставлен, продавал животных для мясо.
«После аукциона [дочь] не отходила от Кедра. Она любила Кедра, и мысль о том, что его отправят на убой, была для нее невыносима. Рыдая рядом с ним в его загоне, [она] сообщила матери, что не хочет, чтобы Кедр шел на убой», — говорится в иске.
Но, когда Лонг попыталась вмешаться, организаторы ярмарки заявили, что, по их правилам, Кедр не может быть снят с аукциона, несмотря на то что в аукционном кодексе нет ничего юридически обязывающего продавать животных. Козленка продали республиканскому сенатору штата Калифорния Брайану Дале за 902 доллара, 7% от которых должны были пойти на аукцион.
Позже Дале согласился аннулировать сделку, а Лонг предложила выплатить ярмарке комиссионные в размере 63 долларов. Несмотря на это, ярмарка отказалась отпустить Кедра, поэтому мать выкрала козленка и спрятала его на ферме в округе Сонома, а офис шерифа округа Шаста получил ордер на изъятие козленка для ярмарки.
Полицейские проехали около 800 километров в оба конца, чтобы забрать Кедра, но обнаружили, что ордер выдан не на ту ферму. В итоге они нашли козла и изъяли его без ордера, говорится в иске Лонг. Что именно стало с Кедром, неизвестно, но предполагается, что он был передан персоналу ярмарки, который зарезал его и приготовил его мясо для барбекю.