Даже 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и осознанность

Даже 46 дополнительных минут сна за ночь улучшают общее самочувствие и способствуют более просоциальному поведению. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Бэйлора в штате Техас.

В исследовании участвовали 90 молодых людей, которым случайным образом назначили позднее, раннее или обычное время отхода ко сну. В течение одной рабочей недели ученые изучали их психическое благополучие.

«Люди, которые увеличили свой сон на 46 минут за ночь, в итоге почувствовали большую психическую устойчивость, благодарность, удовлетворенность жизнью и осмысленность», — сказал один из авторов исследования.

Участники же, которые ограничивали свой сон, испытали противоположный эффект. Когда людям сокращали сон в среднем на 37 минут за ночь, у них наблюдалось снижение настроения, стрессоустойчивости и благодарности.

«Оказывается, более продолжительный сон имеет более широкое влияние, чем просто ощущение большей бодрости в течение дня. Он помогает вам лучше осознать свою жизнь и быть более устойчивым к вызовам, которые могут возникнуть завтра», ― подчеркнул ученый.

Кроме того, отдохнувшие люди более просоциальны, а значит, скорее займутся благотворительностью и гражданской деятельностью, считают авторы исследования.