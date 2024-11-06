Деми Мур заявила, что США «построены на пуританах, религиозных фанатиках и преступниках»

Деми Мур утверждает, что США «построены на пуританах, религиозных фанатиках и преступниках». Это, по мнению актрисы, демонстрируют нынешние президентские выборы в стране, пишет The Guardian.

Мур выступила на французской премьере боди-хоррора «Субстанция», которая состоялась в парижском кинотеатре Cinémathèque Française накануне выборов в США. В своем выступлении актриса связала идеологические конфликты, охватившие США, с темами фильма.

«Сексуальность всегда табуирована, и в Америке очень много страха перед телом. Это то, что я никогда не понимала… Никогда не было смысла в том, почему мы можем прославлять тело в искусстве, но бояться его в кино», — сказала звезда «Привидения» и «Стриптиза».

«Будучи человеком определенного возраста, я считала более ценным показывать себя с полной непринужденностью. Быть готовым к тому, что тебя увидят с недостатками, с несовершенствами, [как человека, которому] явно не 20 или 30 лет, быть немного более „распущенным“», — добавила Мур.

Она согласилась с утверждением, что «Субстанция» — это по-настоящему женский хоррор. «Меня спрашивали, мог ли мужчина срежиссировать этот фильм? Да, может быть, и мог, но я не думаю, что мужчина мог бы написать его».