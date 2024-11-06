«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине выйдет в Okko 12 ноября

Приключенческая картина «Граф Монте-Кристо» выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 12 ноября. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Фильм рассказывает о «первом французском супергерое, который уходит от света в тень, принимая образ мстителя в маске». По сюжету молодой Эдмон Дантес становится жертвой коварного сговора.
Его арестовывают в день свадьбы за преступление, которого он не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище, и теперь его единственная цель — месть.
Премьерный показ «Графа Монте-Кристо» состоялся в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля. Главные роли исполнили Пьер Нине («Ив Сен-Лоран»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Корона»), Анаис Демустье («Шрамы Парижа»), Лоран Лафитт («Багровые реки») и другие.
Кресла режиссеров и сценаристов заняли Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт, которые вместе работали над такими лентами, как «Ренессанс», «Имя», «Три мушкетера: Миледи» и «Три мушкетера: Д’Артаньян».