«Граф Монте-Кристо» с Пьером Нине выйдет в Okko 12 ноября

Фильм рассказывает о «первом французском супергерое, который уходит от света в тень, принимая образ мстителя в маске». По сюжету молодой Эдмон Дантес становится жертвой коварного сговора.

Его арестовывают в день свадьбы за преступление, которого он не совершал. После 14 лет в тюрьме замка Иф ему наконец-то удается бежать. На таинственном острове, о котором ему поведал в заключении его друг аббат Фариа, Эдмон находит легендарное сокровище, и теперь его единственная цель — месть.