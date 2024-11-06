В Нидерландах школа запретила родителям смотреть оценки, чтобы избавить детей от стресса

В Нидерландах одна из школ на один семестр запретила родителям смотреть оценки детей в приложении, чтобы снизить стресс учеников. Об этом сообщает The Guardian.

Провести такой эксперимент решили после исследования, которое показало, что обмен каждым результатом оказывает дополнительное давление на учеников. Преподаватель экономики в школе Стейн Эйттенбогард опросил 500 учеников и обнаружил, что, когда родители регулярно проверяли приложение, дети оценивали свой стресс в 2,7 балла из пяти. У тех, чьи родители не проверяли приложение постоянно, уровень стресса был равен двум.

«На мой взгляд, это давление на учеников с целью добиться успеха — современная вещь. Когда я учился в школе, отчет был четыре раза в год, но в остальном вы могли сказать родителям, когда и что вы хотите. Теперь же родители могут получить push-уведомление на телефон: „Эй, у вашего ребенка новый результат“, и ребенок приходит домой, а родители уже сидят и готовы к разговору. Это ужасно», — сказал он.

Провести эксперимент согласились 95% родителей. Педагог с 40-летним стажем Герт Лойшельдер считает, что в голландской школьной системе недовольство оценками преобладает над развитием таких жизненных навыков, как эмпатия и гибкость.