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Дайвер нашел в океане кольцо, потерянное в 1977 году. Он вернул перстень 83-летнему владельцу

Сегодня в 14:43
Фото: Morgan Perigo/McMaster University

Дайвер обнаружил у берегов Барбадоса кольцо, утерянное 47 лет назад, и вернул владельцу. Об этом сообщает UPI.

В середине октября Алекс Дэвис нырял с металлоискателем у пляжа Майами-Бич на Барбадосе. Под водой он нашел перстень канадского университета Макмастера. На кольце был указан год 1965 и инициалы FMP.

Дэвис обратился к специалистам с просьбой помочь ему найти владельца. В университете Макмастера просмотрели базу данных и выяснили, что перстень вероятно принадлежал Моргану Периго, получившему диплом по математике в 1965 году.

Когда с Периго связались, он подтвердил, что потерял свое кольцо в океане во время семейной поездки на Барбадос в 1977 году. «Я зашел в океан вместе со своим младшим сыном. Его сбило волной, и я потянулся к нему, чтобы удержать его. Он потянул меня за руку, и мое кольцо выпускников Макмастера слетело, — поделился мужчина. — Мы искали кольцо, но безуспешно».

Дэвид отправил кольцо владельцу через FedEx, и оно прибыло вечером в день 83-летия Периго. «Какой замечательный и неожиданный подарок на 83-й день рождения», — поделился он.

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