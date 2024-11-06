«Сбер»: 90% персональных данных взрослых россиян попали в открытый доступ

Персональные данные около 90% взрослых граждан РФ попали в открытый доступ в результате утечек. Прошлый год стал пиковым, передает РБК слова зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

По его словам, ситуация с утечками данных «давно уже выглядит плачевной». «По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где‑то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие‑то персональные данные имеют в открытом доступе», — заявил Кузнецов.

Согласно исследованию Сбербанка за 2023-й и начало этого года, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения, а на кредитные организации, откуда, «как принято считать, все утекает», приходится не более 2% данных. В 2024-м утечек стало меньше по сравнению с пиковым прошлым годом, но они все еще продолжаются.

Зато 2024 год стал рекордным по количеству мошеннических звонков гражданам — пик пришелся на февраль и март, поделился Кузнецов. В тот период фиксировалось около 20 млн попыток дозвониться до абонентов в сутки, но сейчас «эта цифра снизилась примерно до 6–6,5 млн звонков в сутки», но мошенники стали более профессиональными, а их разводки — более продуманными.