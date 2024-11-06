Байопик «Marty Supreme» стал самым дорогим фильмом A24

Фильм Джоша Сафди «Marty Supreme» о звезде пинг-понга 1950-х годов в исполнении Тимоте Шаламе стал самым дорогим проектом студии A24, пишет Deadline.

По информации некоторых источников, бюджет картины, съемки которой проходят в Нью-Йорке, составляет 90 млн долларов. По версии издания, более точная сумма — 70 млн.

Любая из версий делает ленту самым дорогим проектом A24 на сегодняшний день наряду со спортивным байопиком «Крушащая машина» (с Дуэйном Джонсоном), который находится на стадии постпродакшена. Его снимает второй брат Сафди Бенни. Ранее они вместе работали над «Неограненными алмазами» и «Хорошим временем».

Как сообщает Deadline, в ближайшее время студия, получившая известность благодаря малобюджетным независимым фильмам, планирует запуск еще более амбициозных проектов. Ранее самым высокобюджетным проектом компании был фильм «Падение империи» Алекса Гарленда.

В первой самостоятельной работе Джоша Сафди Шаламе получит роль теннисиста Марти Рейсмана. Спортсмен начал играть в юном возрасте и быстро стал одной из самых знаковых фигур пинг-понга, завоевав множество национальных и международных титулов. Известный своим уникальным стилем игры, он был мастером обмана и умел манипулировать мячом таким образом, что сбивал с толку своих соперников.