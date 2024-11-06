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Неузнаваемый Билли Зейн в первом трейлере драмы «Вальсируя с Брандо»

Сегодня в 14:45
Фото: Torino Film Festival

Вышел трейлер инди-фильма «Вальсируя с Брандо» режиссера Билла Фишмана. Его премьера состоится в 2025 году.

Фильм основан на мемуарах архитектора Бернарда Джаджа, которого Брандо нанял для постройки единственного в мире экологического рая на необитаемом острове на Таити.

Действие ленты происходит между 1969 и 1974 годами, когда Брандо готовился к съемкам «Крестного отца» и «Последнего танго в Париже».

Помимо Билли Зейна в фильме снимаются Ричард Дрейфусс («Челюсти»), Камилль Раза («Эмили в Париже»), Элейна Хаффман («Сверхъестественное»), Тиа Каррере («Мир Уэйна») и Джеймс Джаггер («Острие ножа»).

«Вальсируя с Брандо» — второй байопик об актере за последний год. Мэтт Диллон играет роль Брандо в фильме «Быть Марией», рассказывающем о съемках скандального «Последнего танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

Фильм основан на мемуарах Ванессы Шнайдер «Моя кузина Мария Шнайдер». Согласно мемуарам, Бертолуччи не рассказывал Шнайдер о сюжете фильма до самого начала съемок. Шнайдер якобы не знала о ключевой сцене, в которой персонаж Брандо анально насилует ее героиню, используя в качестве смазки палочку сливочного масла.

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