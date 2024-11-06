«Исторический камбэк»: политики по всему миру поздравляют Трампа с победой на выборах

Дональд Трамп побеждает на выборах президента США. Подсчет голосов еще продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что республиканец заручится поддержкой достаточного числа выборщиков.

Сам Трамп уже назвал себя новым президентом, выступив с победной речью перед сторонниками во флоридском городе Палм-Бич. С победой его поздравляют и политики по всему миру.

Эмманюэль Макрон Президент Франции

«Поздравляю президента Дональда Трампа. Мы готовы работать вместе. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и новыми стремлениями. Для большего мира и процветания».

Биньямин Нетаньяху Премьер-министр Израиля

«Поздравляю с историческим камбэком. Ваше возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и подтверждает приверженность великому союзу между США и Израилем».

Владимир Зеленский Президент Украины

«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, „план победы“ и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа подходу „мир через силу“ в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в США».

Ираклий Кобахидзе Премьер-министр Грузии

«Я поздравляю президента Трампа с его решающей победой на выборах! Уверен, что лидерство президента Трампа будет способствовать миру во всем мире и в нашем регионе, а также обеспечит перезапуск отношений США и Грузии».

Реджеп Эрдоган Президент Турции

«В этот новый период, который начнется с выборов американским народом, я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся, региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся, и я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира».

Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

«Самый большой камбэк в политической истории США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира!»

Марк Рютте Генсек НАТО

«Лидерство Дональда Трампа будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним».

Александр Вучич Президент Сербии

«Поздравляю Дональда Трампа с победой. Вместе нам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. Сербия будет работать с США для стабильности, роста и мира».

Нарендра Моди Премьер-министр Индии

«Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США».