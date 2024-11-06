«Исторический камбэк»: политики по всему миру поздравляют Трампа с победой на выборах

Дональд Трамп побеждает на выборах президента США. Подсчет голосов еще продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что республиканец заручится поддержкой достаточного числа выборщиков.
Сам Трамп уже назвал себя новым президентом, выступив с победной речью перед сторонниками во флоридском городе Палм-Бич. С победой его поздравляют и политики по всему миру.
Эмманюэль Макрон
Президент Франции
«Поздравляю президента Дональда Трампа. Мы готовы работать вместе. С вашими убеждениями и с моими. С уважением и новыми стремлениями. Для большего мира и процветания».
Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля
«Поздравляю с историческим камбэком. Ваше возвращение в Белый дом открывает новую главу для Америки и подтверждает приверженность великому союзу между США и Израилем».
Владимир Зеленский
Президент Украины
«Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, „план победы“ и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа подходу „мир через силу“ в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь. Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на постоянную сильную двухпартийную поддержку Украины в США».
Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии
«Я поздравляю президента Трампа с его решающей победой на выборах! Уверен, что лидерство президента Трампа будет способствовать миру во всем мире и в нашем регионе, а также обеспечит перезапуск отношений США и Грузии».
Реджеп Эрдоган
Президент Турции
«В этот новый период, который начнется с выборов американским народом, я надеюсь, что отношения между Турцией и США укрепятся, региональные и глобальные кризисы и войны, особенно палестинский вопрос и российско-украинская война, прекратятся, и я верю, что будет приложено больше усилий для создания более справедливого мира».
Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии
«Самый большой камбэк в политической истории США! Поздравляем президента Дональда Трампа с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира!»
Марк Рютте
Генсек НАТО
«Лидерство Дональда Трампа будет иметь ключевое значение для сохранения силы нашего альянса. Я с нетерпением жду возможности снова поработать с ним».
Александр Вучич
Президент Сербии
«Поздравляю Дональда Трампа с победой. Вместе нам предстоит столкнуться с серьезными испытаниями. Сербия будет работать с США для стабильности, роста и мира».
Нарендра Моди
Премьер-министр Индии
«Сердечно поздравляю моего друга Дональда Трампа с исторической победой на выборах. Поскольку вы развиваете успехи своего предыдущего срока, я с нетерпением жду возобновления нашего сотрудничества для дальнейшего укрепления всеобъемлющего глобального и стратегического партнерства Индии и США».
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно, планирует ли российский президент поздравлять Трампа с победой на выборах. Представитель Кремля призвал не забывать, что речь идет «о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства». На вопрос, не ухудшит ли отношения между странами отсутствие поздравления от Путина, Песков ответил: «Еще ухудшить практически невозможно, отношения находятся на исторически самой низкой точке. А дальше уже будет зависеть от следующего руководства США. Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга».