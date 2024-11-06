В России вырос спрос на оформление шенгенской визы

В России за последние девять месяцев более чем на треть увеличилось число заявок на получение шенгенских виз. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на туристическую компанию Continent Express.

По данным издания, такой рост обеспечен как увеличением числа поездок в шенгенскую зону, так и сокращением количества выдаваемых многократных виз, из‑за чего приходится получать новую визу под каждую поездку.

Так, в итальянских и французских консульствах теперь можно получить визу только до полугода, в то время как в 2023-м заявители получали визы на один-два года.

Представительница OneTwoTrip Елена Шелехова заявила, что осенью россияне стали больше бронировать билетов и отелей в Европе. Самыми популярными странами стали Франция, Италия, Испания и Германия.