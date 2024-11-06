Ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора обвинили в изнасиловании в одном из отелей Дублина, пишет The Guardian.

Парикмахер из Дублина по имени Никита Ни Лаймхин заявила, что МакГрегор и другой мужчина по имени Джеймс Лоуренс подвергли ее сексуализированному насилию 8 декабря 2018 года.

По словам обвинительницы, МакГрегор забрал ее и ее подругу из их салона, после чего они катались по городу, употребляя наркотики. Затем боец отвез их в свой пентхаус, где зашел в спальню и позвал Ни Лаймхин присоединиться к нему.

Он, предположительно, придвинулся к ней, но она не захотела вступать с ним в половую связь, так как у нее были месячные. Однако, по словам Лаймхин, это не остановило МакГрегора, который прижал ее к кровати, несмотря на ее попытки сопротивляться.

«Вы увидите фотографии ее рук и запястий, которые черно-синие. Вы увидите, что на ее левой груди есть кровавая царапина. Царапина там, потому что она носила часы и держала руки поднятыми, чтобы защитить себя. На нее надавили, и часы оставили след на ее груди», — заявил адвокат Ни Лаймхин Джон Гордон в суде.

Утверждается, что девушка также занималась сексом с Лоуренсом, но, по совам Гордона, она не помнит этого. После инцидента она отправилась домой к матери, которая позвонила в службу 999. Девушку отвезли в больницу, а во время поездки на скорой она «дрожала и испытывала боль», следует из иска.