Дональд Трамп выступил перед сторонниками и назвал себя новым президентом США

Дональд Трамп назвал себя 47-м президентом США во время речи перед сторонниками в Палм-Бич.

Вместе с Трампом на сцене была его супруга Мелания Трамп и дети Бэррон, Дон-младший, Эрик, Иванка и Тиффани. Также политика пришли поддержать главные советники по предвыборной кампании Сьюзи Уайлс и Крис Ласивита и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Во время своей речи Трамп пообещал открыть золотой век Америки и заявил, что одержал изумительную победу в интересах всего народа США: «Наша страна нуждается в помощи, мы все исправим. Мы преодолели проблемы, которые никто не думал, что мы сможем преодолеть. Хочу сказать спасибо народу Америки».

В своей речи Трамп также заявил, что собирается добиться мира и великого будущего для американского народа. «Я не собираюсь начинать войны, я собираюсь останавливать войны. У нас не было войн, в течение четырех лет у нас не было войн. За исключением того, что мы победили ИГИЛ», — сказал он.