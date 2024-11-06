Республиканцы получили большинство в сенате США

Республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии и Огайо, получив большинство голосов в сенате США, передает Reuters. Как отмечает агентство, теперь партия Трампа будет контролировать как минимум одну палату конгресса в следующем году.
В Западной Вирджинии республиканец Джим Джастис займет место демократа Джо Манчина, а в Огайо республиканец Берни Морено, по прогнозам, победит действующего демократа Шеррода Брауна.
Эти две победы обеспечили республиканцам большинство в сенате минимум с 49–51 местом, а дальнейшее усиление возможно по мере появления результатов в других гонках.
На президентских выборах в США, по предварительным данным, выигрывает Дональд Трамп. Республиканец уже заявил о своей победе в голосовании, обратившись к своим сторонникам во Флориде.