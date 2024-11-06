Аня Тейлор-Джой и ее муж стали жертвами ограбления в Лондоне

В феврале 2023 года Аня Тейлор-Джой и ее муж Малкольм МакРей пережили ограбление в Лондоне.
Об этом стало известно только сейчас, после того как издание The Standard выиграло судебное разбирательство, чтобы снять ограничения на публикацию информации по этому делу.
Пара жила в особняке на севере Лондона, когда в него ворвались грабители. Двое налетчиков в масках разбили стекло, чтобы пробраться в дом, а затем они попытались проникнуть в спальню Тейлор-Джой и МакРея, пока пара находилась там.
Пара была потрясена случившимся, но физически никто не пострадал. Через неделю после этого инцидента Тейлор-Джой посетила церемонию вручения премии BAFTA 2023.
Подозреваемым по этому делу является 42-летний Кирк Холдрик из Боремвуда. В январе этого года ему было предъявлено обвинение в краже со взломом, но в апреле он не признал себя виновным и отрицает все обвинения. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима Гартри в Лестершире.