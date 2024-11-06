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Fox News: Трамп набрал 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на выборах

Сегодня в 10:11
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 277 голосов коллегии выборщиков, тем самым обеспечивая себе победу на президентских выборах США, сообщил прореспубликанский телеканал Fox News.

Издание The Hill уже объявило Трампа победителем президентских выборов. Первым мировым лидером, поздравившим Трампа с победой по предварительным результатам подсчета голосов, стал президент Сальвадора Найиб Букеле.

«Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки! Пусть Бог благословит и направит вас», — написал он в экс-твиттере.

По данным телеканала NBC, бывший президент США получил больше голосов избирателей младше 30 лет, чем любой другой республиканец с 2008 года. На текущих выборах Трампа поддержали примерно 47% молодых мужчин и 36% молодых женщин, сообщает медиа.

Ранее СМИ сообщили, что кандидат от Республиканской партии лидирует во всех колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Висконсине. Издание The New York Times повысило вероятность победы республиканца до 95%.

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