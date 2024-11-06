Бейонсе в образе Памелы Андерсон призвала американцев голосовать на президентских выборах

Бейонсе выпустила первый клип с 2021 года, перевоплотившись в Памелу Андерсон и призвав американцев голосовать.

В ролике под названием «Beywatch» звучит композиция «Bodyguard» из кантри-альбома певицы «Cowboy Carter», который вышел в марте. В ролике, приуроченном к началу голосования на выборах президента США, появляется надпись «Happy Beylloween».

В одной из сцен певица в светлом парике держит в руках игрушечный пистолет, из которого выстреливает флаг с надписью «Голосуй!».

Бейонсе уже высказывала свое мнение о том, за кого следует голосовать избирателям. Она позволила Камале Харрис использовать ее песню «Freedom» в качестве саундтрека к своей предвыборной кампании, а затем официально поддержала ее на митинге в Хьюстоне в октябре, назвав Харрис «женщиной, которая отстаивает то, что действительно нужно этой стране сейчас».

«Я выступаю здесь как мать, которой очень важен мир, где живут мои дети и все наши дети, мир, где мы можем свободно распоряжаться своим телом, мир, где мы не разделены, — наше прошлое, наше настоящее, наше будущее встречают нас здесь», — заявила артистка перед 30-тысячной толпой.